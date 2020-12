Brexit: accordo di principio con l'Ue, governo di Londra ritira clausole dal disegno di legge sul mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ritirerà tre clausole del suo disegno di legge sul mercato interno che minacciavano di annullare alcune parti dell'accordo commerciale sulla Brexit dopo aver raggiunto un "accordo di principio" con l'Unione europea. Lo afferma il governo britannico in una nota. “Alla luce di queste soluzioni concordate di comune accordo, il Regno Unito ritirerà le clausole 44, 45 e 47 del disegno di legge sul mercato interno del Regno Unito e non introdurrà disposizioni simili nel disegno di legge sulla tassazione”, si legge nella dichiarazione. L’annuncio giunge dopo che i copresidenti della commissione mista Unione europea-Regno Unito, ovvero il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic e il cancelliere britannico del ducato di Lancaster, Michael Gove, hanno raggiunto un accordo sui posti di controllo frontalieri e sulle decisioni da prendere prima del primo gennaio 2021. La Commissione europea ha ricordato che i due copresidenti hanno tenuto ieri una riunione politica per affrontare le questioni in sospeso relative all'attuazione dell'accordo di recesso, ribadendo la necessità di garantire che l'accordo di recesso, in particolare il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, sia pienamente operativo alla fine del periodo di transizione, vale a dire dal primo gennaio 2021. (segue) (Rel)