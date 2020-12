Brexit: accordo di principio con l'Ue, governo di Londra ritira clausole dal disegno di legge sul mercato interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo protegge l'Accordo del Venerdì Santo (Belfast) in tutte le sue dimensioni, mantenendo la pace, la stabilità e la prosperità nell'isola d'Irlanda. A seguito del lavoro intenso e costruttivo svolto nelle ultime settimane dall'Unione europea e dal Regno Unito, i due copresidenti hanno potuto ora annunciare il loro accordo di principio su tutte le questioni, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord.nIn linea di principio è stato trovato un accordo sui posti di controllo frontalieri e punti di ingresso specifici per i controlli su animali, piante e prodotti derivati, le dichiarazioni di esportazione, la fornitura di medicinali, la fornitura di carni refrigerate e altri prodotti alimentari ai supermercati e un chiarimento sull'applicazione degli aiuti di Stato ai sensi del protocollo. Le parti hanno anche raggiunto un accordo di principio riguardo alle decisioni che la commissione mista deve prendere prima del primo gennaio 2021. In particolare, ciò riguarda le modalità pratiche relative alla presenza dell'Ue nell'Irlanda del Nord quando le autorità del Regno Unito attuano controlli e verifiche ai sensi del protocollo, la determinazione dei criteri per le merci da considerare "non a rischio" di entrare nell'Ue quando si spostano dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, l'esenzione delle sovvenzioni agricole e ittiche dalle norme sugli aiuti di Stato, la finalizzazione dell'elenco dei presidenti del collegio arbitrale per il meccanismo di risoluzione delle controversie in modo che il collegio arbitrale possa entrare in funzione a partire dal prossimo anno, nonché la correzione di errori e omissioni. (Rel)