Covid: Parte "Home through", iniziativa di Ats Milano ed Esercito per test rapidi in strutture socio-assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte "Home through", l'iniziativa di Ats Città Metropolitana di Milano ed Esercito Italiano per effettuare test antigenici rapidi direttamente nelle strutture socio-assistenziali indicate dall'Agenzia di Tutela della Salute. Il servizio è rivolto agli ospiti di questi centri che non hanno la possibilità di recarsi ai Drive through di Trenno (via Novara, Milano) e di Linate.Il personale è composto da Ufficiali medici ed infermieri dell'Esercito Italiano, già predesignati per il Drive through di Romolo (Largo Nuvolari, Milano), punto di erogazione di test rapidi non ancora attivo. A coordinare l'attività è il colonnello Fabio Zullino, direttore dell'Ospedale Militare di Milano e Ufficiale Coordinatore Regionale per l'operazione Igea. L'iniziativa "Home through" riguarderà strutture socio-assistenziali come i centri per soggetti senza fissa dimora residenziali, permanenti o temporanei attivati a seguito dell'emergenza freddo, e centri che ospitano, anche in regime diurno, persone anziane o con fragilità. Più in generale le unità mobili messe a disposizione dall'Esercito saranno a disposizione di Ats Città Metropolitana di Milano per poter effettuare attività di test sul territorio, in tutte le situazioni che presentano focolai o condizioni di rischio particolare. (Com)