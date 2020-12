Sport: Gasparri (FI), istituzioni e privati si mobilitino per salvare Virtus Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituzioni e privati si mobilitino per salvare la squadra di basket Virtus Roma. Lo dichiara in una nota il coordinatore romano di Forza Italia Maurizio Gasparri. "E' molto grave l’inerzia di istituzioni capitoline e anche delle principali realtà economiche di fronte al rischio che la Virtus, storica squadra di basket della Capitale, rimanga esclusa dalle competizioni sportive - afferma Gasparri -. La pallacanestro romana vanta una importante tradizione e la Virtus ne è la storica espressione. Un vasto pubblico la segue ed ha avuto un ruolo importante anche nella promozione della pratica sportiva. Mi auguro che prima di un'esclusione, che sarebbe mortificante per l’intera città, chi può intervenire, sia a livello istituzionale che a livello economico, faccia un passo in avanti. È molto triste il silenzio di troppi, la fuga di alcuni, la consueta indifferenza di chi amministra ai vari livelli la città, nei confronti di una realtà di grande rilevanza popolare e sociale", conclude Gasparri.(Com)