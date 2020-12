Mes: Marcucci (Pd) su voto di domani, ci sarà maggioranza ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto di domani sul Mes? "Stamattina sono stato in una call coi capigruppo per trovare una soluzione, si sta lavorando ad una risoluzione che vada bene a tutti i partiti di maggioranza". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. "Quando c'è una votazione in aula sono sempre preoccupato, se c'è una votazione importante come quella di domani lo sono ancora di più. E domani per un problema personale uno del Pd non ci sarà, per motivi personali. Penso però – ha detto Marcucci - che domani ci sarà una maggioranza molto ampia, dobbiamo sempre dimostrare di esser autosufficienti". (Rin)