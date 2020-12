Ambiente: Raggi inaugura nuova macchina mangiaplastica a mercato piazza Epiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato una nuova macchina mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie, al mercato Latino, a piazza Epiro, nel Municipio VII. "Anche qui abbiamo installato una macchinetta mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie - scrive su Facebook Raggi -. Chi riciclerà 100 bottiglie avrà diritto ad 1 euro di sconto sulla spesa: un piccolo incentivo per chi partecipa alla nostra iniziativa 'Riciclami al mercato e sarai premiato' ", conclude Raggi. (Rer)