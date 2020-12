Venezuela: ministra Esteri spagnola, importante avere voce univoca Ue su esito elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle elezioni parlamentari in Venezuela le voci sono "molto plurali" e ci sono state molte dichiarazioni ma è importante che i diversi Stati membri dell'Unione europea siano in grado di "raggiungere una posizione di consenso", come hanno fatto lunedì trasmettendo come "unico messaggio che queste elezioni, i loro risultati e il loro processo non possono essere riconosciuti". Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, nel corso di un'intervista a "Cadena Ser", aggiungendo, tuttavia, che è necessario "andare oltre perché il problema è ancora sul tavolo". In tal senso la ministra ha invitato sia i partiti di opposizione che il governo del presidente, Nicolas Maduro, a "riflettere con calma" nonostante i "profondi disaccordi" per cercare "una maggiore unità che "sarà molto utile per procedere verso una soluzione politica" e per "rispondere alla grave crisi umanitaria in cui versa il Paese". L'Ue si è data tempo fino a gennaio per definire il suo rapporto con la nuova Assemblea nazionale, dove l'opposizione ha perso la maggioranza che era stata guidata da Juan Guaidó e per "continuare a sostenere gli sforzi dei venezuelani per raggiungere una soluzione politica" che negli ultimi due anni "non ha portato molto lontano", ha evidenziato. In merito alle affermazioni dell'ex primo ministro spagnolo, Jose Luis Rodriguez Zapatero, che aveva invitato l'Ue a "riflettere" su mancato riconoscimento del voto, la ministra degli Esteri ha affermato che, pur provando un "grande rispetto" per Zapatero, come detto da lui stesso ripetutamente "parla a titolo personale" e non a nome del governo spagnolo. Un altro nodo importante per la Spagna e l'unione europea è il blocco imposto da Ungheria e Polonia alla ratifica del Piano per la ripresa approvato nel luglio scorso a Bruxelles, Gonzalez Laya ha chiarito che l'Unione europea preferisce un accordo a 27, ma se questi due Paesi non lo vorranno "dovremo dovremo passare alla modalità 25". (Spm)