Maltempo: Ieva (Municipio Roma X), attivato unità di crisi locale, Fd'I dovrebbe vergognarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte vento e le mareggiate stanno facendo danni seri sul litorale romano. Abbiamo attivato l'unità di crisi locale, personale del Municipio Roma X, le imprese municipali e la Protezione civile sono operativi per fronteggiare le situazioni di pericolo. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Municipio Roma X Alessandro Ieva. "Cadono alberi che distruggono le macchine, volano le cabine degli stabilimenti e raggiungono la strada, muore un delfino spiaggiato e in tutto questo - aggiunge Ieva - il capogruppo di Fratelli d'Italia del X Municipio Pietro Malara riesce a rendersi ridicolo accusando questa Amministrazione per 10 lastre delle passarelle del varco del pontile che si sono spostate e che sistemeremo come normale manutenzione. Fossi in lui, dopo il servizio di Report di ieri, mi sarei dimesso insieme alla signora Meloni, donna, madre e cristiana, leader di Fratelli d'Italia. Inconfutabili i legami politici di diversi esponenti di Fratelli d'Italia con 'ndrangheta, massoneria, criminalità organizzata ed estrema destra come Casapound e Forza Nuova, autori negli ultimi mesi di violenze di piazza e scontri, i nostalgici del ventennio. Un partito senza etica morale, vicino agli ambienti di facinorosi, che imbarca tutti per raccattare voti ed incapace di controllare e reagire ai legami dei suoi esponenti con la criminalità organizzata. Questi vorrebbe governare il Paese, la Capitale e il Municipio di Roma X ed invece dovrebbero sciogliere il partito", conclude Ieva.(Com)