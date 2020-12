Venezuela: Pompeo, Usa sostengono consultazione parallela promossa da Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a sostenere il leader dell'opposizione in Venezuela Juan Guaidò, riconoscendolo come "presidente ad interim" e appoggiandone l'iniziativa di una consultazione parallela al voto dello scorso 6 dicembre. Lo ha scritto in una nota il segretario di Stato Mike Pompeo. "Dal 7 al 12 dicembre, il popolo venezuelano avrà l'opportunità di esprimere la propria opinione sul regime illegittimo di Nicolas Madura attraverso il Voto popolare. Questo si terrà sotto l'autorità della legittima Assemblea nazionale e in accordo con la Costituzione venezuelana. Garantirà ai venezuelani, inclusi quelli costretti a fuggire dal Paese sotto la minaccia di morte, persecuzione e tortura, una piattaforma per chiedere libere e giuste elezioni presidenziali e legislative. Si tratta di un'opportunità per esprimere sostegno a una transizione verso la democrazia in Venezuela e per respingere le elezioni legislative fraudolente del regime", si legge nella nota diramata dal dipartimento di Stato. (segue) (Nys)