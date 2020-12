Venezuela: Pompeo, Usa sostengono consultazione parallela promossa da Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo definisce "una farsa" il processo elettorale organizzato "dalla dittatura di Maduro", che ha fatto registrare un'affluenza di soli 31 punti percentuali. "Il Voto popolare non farà cessare le crisi umanitarie, politiche ed economiche causate da Maduro, ma è un passo coraggioso per dare voce in maniera giusta e trasparente al sofferente popolo venezuelano e dare slancio a un processo elettorale che sia veramente libero". "La comunità internazionale - conclude la nota - può sostenere al meglio il Venezuela unendosi dietro il suo popolo mentre questo chiede la fine del brutale regime di Maduro e il ritorno alla democrazia". (Nys)