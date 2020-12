Milano: da domani Motociclismo organizza esposizione moto più attese del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto dicembre, nel cuore nuovo di Milano, la rivista Motociclismo organizza l'esposizione dal vivo delle moto più attese del 2021, alcune delle quali mostrate in anteprima mondiale. Da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre è la volta di Ducati. In Piazza Gae Aulenti, quartiere Porta Nuova, una delle "vetrine" più ambite d'Europa, andranno in scena dal vivo in anteprima mondiale le nuove Monster, Multistrada V4/V4S e SuperSport 950. La Casa di Borgo Panigale lo fa con uno slancio di entusiasmo ma anche un approccio serio e rispettoso di tutte le vigenti normative anti-Covid. La kermesse prevede uno spazio espositivo (lo Square 3) che prende forma in un'installazione di 70 mq posizionata fra i grattacieli del quartiere di Porta Nuova, di fronte all'avveniristica casa di vetro degli IBM Studios, a due passi dalla "Biblioteca degli Alberi di Milano"(BAM) con i suoi 10 ettari di giardino contemporaneo. L'allestimento, illuminato al suo interno, mostra i gioielli a due ruote sfavillanti sia di giorno sia di notte. Saranno accolte anche delle scommesse "green" come la e-Scrambler e-bike e il Pro II monopattino.(Com)