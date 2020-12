Imprese: Enel riconosciuta da Cdp come leader nella lotta al cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel è stata inserita nella “A” List per la lotta al cambiamento climatico realizzata da Cdp (Carbon Disclosure Project), l’organizzazione globale non-profit che si occupa dell’impatto sull’ambiente fornendo la piattaforma più rinomata per monitorare le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico. Lo riferisce un comunicato stampa. Inoltre, il Gruppo ha ottenuto una posizione di leadership nella lista Cdp Water, con una A- sulla performance nella gestione dei rischi e delle opportunità legate all'acqua. Inoltre, la controllata spagnola di Enel, Endesa, è stata inclusa sia nella Climate "A" List che nella Water "A" List. “L'inclusione di Enel nella Climate A List di Cdp è un riconoscimento della posizione della nostra azienda nell'affrontare il cambiamento climatico, una delle maggiori sfide che il mondo deve affrontare, promuovendo la decarbonizzazione dei sistemi di generazione di energia e contribuendo a quella di altri settori attraverso l'elettrificazione della domanda energetica”, ha affermato Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel. “Il nostro modello di business sostenibile e integrato, che pone il cambiamento climatico come una priorità fondamentale per la creazione di valore a lungo termine, ha permesso a Enel di essere riconosciuta da Cdp come utility leader nella transizione verso un sistema energetico a zero emissioni. Nel momento in cui un’azienda comprende che le azioni di sostenibilità sono un investimento e non un costo, è allora che possiamo avere un impatto significativo e creare valore condiviso nel mondo". (segue) (Com)