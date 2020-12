Imprese: Enel riconosciuta da Cdp come leader nella lotta al cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure di informativa e di valutazione annuale in materia ambientale di Cdp è ampiamente riconosciuto come il gold standard della trasparenza aziendale sui temi relativi all’ambiente. Nel 2020, oltre 515 investitori con oltre 106 trilioni di dollari di attività e più di 150 grandi acquirenti con 4 trilioni di dollari di spesa per gli appalti hanno richiesto alle aziende di divulgare i dati su impatti ambientali, rischi e opportunità attraverso la piattaforma di Cdp. Quest'anno hanno risposto oltre 9.600 aziende, rappresentando la più alta affluenza di sempre. Una metodologia dettagliata e indipendente viene utilizzata da Cdp per valutare le aziende, assegnando un punteggio da A a D- in base alla completezza dell'informativa, alla consapevolezza e alla gestione dei rischi ambientali e alla dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come l'impostazione di obiettivi ambiziosi e significativi. Enel ha trovato ispirazione nella minaccia del cambiamento climatico e ha deciso di investire in azioni che aumentassero la creazione di valore e contribuissero a un più rapido raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), ponendo l'SDG 13 per la lotta ai cambiamenti climatici al centro della sua strategia. A tal fine, Enel ha investito costantemente in energie rinnovabili e reti intelligenti, diventando il più grande operatore privato rinnovabile con circa 49mila MW di capacità rinnovabile gestita e il più grande operatore di rete con oltre 74 milioni di utenti finali in tutto il mondo. (segue) (Com)