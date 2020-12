Imprese: Enel riconosciuta da Cdp come leader nella lotta al cambiamento climatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di governance climatica del Gruppo e il suo approccio alla gestione dei rischi e delle opportunità dei cambiamenti climatici, insieme alle azioni messe in atto in tutto il mondo per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) accelerando le energie rinnovabili ed eliminando gradualmente la sua capacità di carbone, sono stati alcune delle migliori pratiche riconosciute da Cdp. Enel prevede di ridurre le emissioni di gas serra per kWh di oltre il 50 per cento entro la fine del 2020 rispetto ai livelli del 2007. Inoltre, l'azienda ha recentemente rafforzato l’impegno verso le emissioni zero aumentando l’obiettivo di taglio delle emissioni di gas serra al 2030 all'80 per cento dal 70 per cento rispetto al 2017, certificato da Science Based Targets Initiative secondo un percorso volto a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli pre-industriali e di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. A tal fine, il Gruppo prevede di investire circa 70 miliardi di euro e raggiungere circa 120 GW di capacità installata consolidata entro il 2030, 2,7 volte superiore ai circa 45 GW attualmente installati. (segue) (Com)