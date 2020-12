Imprese: Enel riconosciuta da Cdp come leader nella lotta al cambiamento climatico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership globale di Enel nel campo della sostenibilità è testimoniata a livello mondiale dalla presenza del Gruppo in diversi altri importanti indici della sostenibilità e classifiche, come gli MSCI ESG Leaders Indexes, gli indici di sostenibilità del Dow Jones World e Europe, la serie di indici FTSE4Good, l’indice Euronext Vigeo Eiris, l'indice STOXX Global ESG Leaders, l’ISS “Prime” rating, il Bloomberg Gender Equality Index, l'indice Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion, la classifica "Gender Equality in Europe" di Equileap, la classifica "100 Most Sustainable Corporations in the World" di Corporate Knights Global, gli ECPI Indices e i Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices Indices. Il Gruppo attira in maniera crescente l’interesse degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI), le cui partecipazioni nella società sono in costante crescita, e rappresentano ad oggi circa il 13,4 per cento del capitale sociale di Enel, pari a quasi il doppio rispetto ai livelli del 2014. Tale aumento, che è in linea con il crescente riconoscimento dell'importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo termine, riflette il rafforzamento della leadership di Enel nel campo della sostenibilità a livello globale. (Com)