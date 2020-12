Romania: alleanza Usr Plus propone Dacian Ciolos per la carica di primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza Usr Plus proporrà Dacian Ciolos per la carica di primo ministro alle consultazioni con il capo dello Stato. Lo ha detto il copresidente dell'Alleanza, Dan Barna, all'emittente televisiva "Digi 24", aggiungendo che le dimissioni di Ludovic Orban dalla carica di primo ministro sono una decisione presa all'interno del Partito nazional liberale (Pnl). "È una decisione presa all'interno del Pnl, non c'è molto da commentare, la priorità di questi giorni sono i negoziati e l'istituzione del governo riformista della Romania. C'è una reale necessità, e in qualche modo in questa chiave dovrebbe essere visto il risultato del voto di domenica, di un primo ministro credibile, un primo ministro con un'immagine, per ridare speranza ai rumeni in un governo che possa fare riforme in Romania", ha detto Barna. "Usr Plus andrà alle consultazioni a Cotroceni con la proposta di Dacian Ciolos come premier. È una proposta di premier che ha anche la credibilità, l'esperienza e la buona pratica di quell'anno in cui si è visto che anche in Romania si può avere un governo dignitoso", ha aggiunto Barna, sottolineando che Usr Plus si presenterà da Cotroceni con questa proposta "molto seria" per la carica di primo ministro, ma se il presidente avrà un'altra decisione i rappresentanti dell'Alleanza siederanno al tavolo dei negoziati. "Se la decisione del presidente va in questa direzione, saremo molto felici di poter attuare il programma Usr Plus con uno dei nostri primi ministri. Se avrà un'altra decisione, ovviamente ci siederemo al tavolo e avremo un altro approccio", ha detto. (segue) (Rum)