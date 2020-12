Romania: alleanza Usr Plus propone Dacian Ciolos per la carica di primo ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Barna, l'alleanza andrà a negoziare "in modo molto responsabile" il mandato ricevuto dai cittadini rumeni. "Il messaggio che abbiamo capito da questa bassa affluenza è che l'elettorato rumeno ha perso fiducia nei messaggi della classe politica, in misura maggiore di quanto ci saremmo aspettati. Tuttavia, affinché queste cose inizino a cambiare, è molto importante avere una coalizione di governo che nei prossimi tre o sei mesi proponga misure molto certe per rinunciare alle pensioni speciali dei parlamentari, per elaborare misure molto chiare per programmare il referendum per 'Senza condannati nelle cariche pubbliche'. La posta in gioco per noi è quella di sederci al tavolo dei negoziati ", ha proseguito Barna, secondo il quale la situazione generata dopo le dimissioni del premier Orban mostra quanto sia importante che questi negoziati si svolgano nei prossimi giorni per la formazione della coalizione di governo, al fine di raggiungere un governo stabile il prima possibile. "Poteva restare fino alla fine delle trattative. È una decisione su cui sono riluttante a commentare. Non si può formare una maggioranza stabile senza Usr Plus: questo è il mandato con cui ci recheremo responsabilmente alle consultazioni a Cotroceni", ha aggiunto il leader della coalizione, sottolineando infine la necessità che gli obiettivi del programma di governo Usr Plus vengano rispettati. (Rum)