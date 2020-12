Corea del Sud: presidente Moon apre ad adesione all’accordo di libero scambio Cptpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud sta considerando l’opportunità di aderire all’Accordo comprensivo e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp), intesa commerciale già firmata da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. Lo ha dichiarato oggi il presidente Moon Jae-in, secondo cui Seul ha bisogno di prepararsi “all’era post-coronavirus” diversificando i propri partner commerciali. Il Cptpp è una versione rinegoziata del Partenariato trans-pacifico (Tpp) promosso dagli Stati Uniti all’epoca della presidenza di Barack Obama ma successivamente abbandonato dall’amministrazione di Donald Trump. Secondo alcuni esperti, Washington potrebbe rientrare nel cartello con il futuro presidente Joe Biden. Quella di oggi è stata la prima volta in cui Moon ha esplicitamente aperto alla possibilità per la Corea del Sud di aderire all’accordo commerciale.(Git)