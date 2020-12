Covid: ritardi nella produzione del vaccino AstraZeneca, quest’anno disponibili solo 4 milioni di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall'Università di Oxford e dall'azienda farmaceutica britannica AstraZeneca ha subito dei ritardi nella produzione. È quanto reso noto dalla task force del governo britannico sui vaccini, secondo cui quest'anno saranno disponibili solo 4 milioni di dosi di vaccino che saranno tutte importate da impianti di produzione situati nei Paesi Bassi e in Germania. Inizialmente AstraZeneca prevedeva di mettere a disposizione 30 milioni di dosi entro la fine dell'anno e di produrle tutte a livello nazionale. “Ci sono stati alcuni ostacoli (da superare). Ecco perché c'è un piccolo ritardo nella consegna delle dosi”, ha detto Ian McCubbin, responsabile della produzione della task force, nel corso di un briefing con la stampa, aggiungendo che le forniture prodotte nel Regno Unito dovrebbero essere avviate all'inizio del 2021. Si prevede che almeno 80 milioni su 100 milioni di dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca ordinato dal governo britannico saranno prodotte nel Paese. Il mese scorso i ricercatori di AstraZeneca hanno stimato l'efficacia media del vaccino al 70,4 per cento, con un'efficacia minima del 62 per cento e un massimo del 90 per cento. (Rel)