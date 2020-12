Covid: Marocco, al via entro pochi giorni vasta campagna di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tutto pronto in Marocco per l’ambiziosa campagna di vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2, responsabile pandemia di Covid-19. L’obiettivo è inoculare il vaccino sull'80 per cento della popolazione adulta, pari a circa 25 milioni di persone, a partire da questo mese. Il Regno nordafricano ripone le sue speranze su due vaccini: uno sviluppato dalla cinese Sinopharm e l'altro dalla britannica Oxford University e AstraZeneca. Il primo - che non ha ancora completato tutti i test per dimostrare la sua efficacia e sicurezza - è stato approvato per l'uso di emergenza in alcuni paesi e la società sta ancora conducendo studi clinici in fase avanzata in dieci nazioni. Il vaccino, assicurano le autorità di Rabat, non sarà obbligatorio ma sarà somministrato su base volontaria e sarà totalmente gratuito. (segue) (Mar)