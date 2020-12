Covid: Marocco, al via entro pochi giorni vasta campagna di vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino AstraZeneca è ancora in fase di sperimentazione avanzata in paesi come la Gran Bretagna, e negli Stati Uniti non è stato ancora approvato. Il Regno Unito ha iniziato pochi giorni fa il programma di vaccinazione Pfizer-BioNTech, mentre sia gli Usa che l'Unione Europea stanno per distribuire i vaccini di fabbricazione occidentale una volta completate le procedure di sicurezza. Altri governi, tuttavia, stanno cercando di utilizzare vaccini già in uso in Cina e Russia. Secondo l'ambasciatore russo in Algeria, Igor Belyaev, Mosca sarebbe pronta a produrre un vaccino contro il nuovo coronavirus direttamente sul territorio dell'Algeria. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), da parte sua, sconsiglia di utilizzare i vaccini prima che siano completate tutte le fasi dei test, pur ribadendo che spetta ai singoli paesi decidere in base alle proprie necessità e urgenze interne. (segue) (Mar)