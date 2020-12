Covid: Marocco, al via entro pochi giorni vasta campagna di vaccinazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime iniezioni del vaccino anti-Covid in Marocco potrebbero arrivare a giorni, riferisce il sito web del giornale panaraba “Asharq al Awsat”, edito a Londra e di proprietà saudita. Il Marocco sta combattendo una recrudescenza dei contagi, con il numero di morti registrati a causa del virus che ha superato quota 6.000 vittime. Il governo di Rabat intende cominciare la campagna di vaccinazione subito dopo il nulla osta delle autorità di regolamentazione nazionali. La priorità andrà al personale medico e ad altri operatori in prima linea, nonché agli anziani. Si inizierà con il vaccino Sinopharm, già testato su 600 marocchini come parte degli studi clinici questo autunno, per il quale il Marocco ha ordinato 10 milioni di dosi. Le consegne iniziali arriveranno dalla Cina, ma anche il Marocco prevede di produrre il vaccino a livello locale, come riferito Abdelhakim Yahyan, alto funzionario del ministero della Salute, all'agenzia di stampa “Map”. (segue) (Mar)