Covid: Marocco, al via entro pochi giorni vasta campagna di vaccinazione (4)

- Nella sperimentazione marocchina del vaccino Sinopharm, condotta a Casablanca e nella capitale Rabat da agosto a novembre, volontari sani hanno ricevuto due dosi separate del vaccino. Nella sperimentazione avanzata, i volontari hanno ricevuto il vaccino o un placebo. Secondo il ministro della Salute, Abdelhakim Yahyan, i primi risultati hanno dimostrato che il vaccino è "sicuro ed efficace" e non stati riportati gravi effetti collaterali. Tuttavia, molti cittadini marocchini hanno messo in discussione la sicurezza del vaccino cinese sui social. L'iniezione di Sinopharm si basa su una tecnologia testata, che utilizza un virus “morto” per somministrare il vaccino, in modo simile a come vengono effettuate le vaccinazioni antipolio. I principali concorrenti occidentali, come il vaccino prodotto da Oxford e AstraZeneca, utilizzano una tecnologia più recente e meno collaudata per colpire la proteina spike del coronavirus. In Cina, la compagnia Cnbg, sussidiaria statale di Sinopharm, ha somministrato il vaccino a 350.000 persone al di fuori dei suoi studi clinici. (segue) (Mar)