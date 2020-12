Covid: Marocco, al via entro pochi giorni vasta campagna di vaccinazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di immunizzazione di massa in Marocco includerà 2.888 centri di vaccinazione e lo spiegamento di unità mobili per vaccinare le persone nelle fabbriche, negli uffici, nei campus universitari e nelle carceri. Il ministero della Salute ha detto che mobiliterà oltre 12.000 professionisti sanitari e militari per garantire una rapida distribuzione. Il vaccino sarà disponibile in una prima fase a coloro che sono a maggior rischio di contrarre il virus: professionisti sanitari, personale di sicurezza, operatori essenziali in settori vitali e persone affette da malattie croniche. Non è stata fissata una data precisa per il lancio, ma il ministro della Salute ha affermato: "Stiamo facendo del nostro meglio per farlo iniziare a metà dicembre". (Mar)