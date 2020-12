Libia: Ue sui 18 pescatori, pronti a dare assistenza, lavoriamo con discrezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è sempre pronta a dare assistenza e aiuto agli Stati membri che ne abbiano bisogno in merito a problematiche con Paesi terzi. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, in merito alla vicenda dei 18 pescatori tenuti prigionieri in Libia. "In generale l'Ue e il nostro servizio di azione esterna è sempre pronto per aiutare e assistere i Paesi membri se hanno bisogno della nostra assistenza e del nostro aiuto per risolvere delle questioni che i Paesi hanno a livello bilaterale o nelle relazioni con i Paesi terzi", ha detto il portavoce. "Abbiamo l'abitudine di lavorare con discrezione. Quindi non commentiamo il fatto se l'Italia ci abbia chiesto o meno assistenza" sulla vicenda dei 18 pescatori "perché è una cosa dove le competenze sono strettamente del Paese", ha aggiunto Stano dicendo che le questioni a tale riguardano vanno poste "alle autorità italiane". (Beb)