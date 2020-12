Russia: Putin firma legge che estende di un anno congelamento quota di risparmio dell'imposta previdenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi una legge che proroga di un anno il "congelamento" della cosiddetta quota di risparmio dell'imposta previdenziale, che viene pagata dai datori di lavoro e utilizzata come parte della futura pensione dei dipendenti. È quanto riferisce il Cremlino in una nota. Secondo le attuali leggi russe, un datore di lavoro versa un importo pari al 22 per cento dello stipendio di un dipendente prima dell'imposta sul reddito al fondo pensione federale. Questo importo è suddiviso in due parti: il 16 per cento rimane nel fondo federale e il 6 per cento può essere trattenuto nel fondo federale o essere trasferito a un fondo pensione privato, in base alla decisione del dipendente. Tuttavia, dal 2014, l'intero 22 per cento è stato messo in "congelamento" nel fondo federale e utilizzato per pagare le pensioni attuali. Inizialmente, la parte di risparmio avrebbe dovuto ricominciare ad accumularsi dopo il 2022, ora è stata posticipata a dopo il 2023.(Rum)