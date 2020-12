Brexit: Ue, incontro von der Leyen e Johnson per sbloccare negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Boris Johnson servirà "a sbloccare le negoziazioni". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, che ha spiegato che la previsione di misure d'urgenza sulla Brexit senza accordo "non è in agenda per ora". "È molto difficile prevedere il risultato dell'incontro che avrà luogo tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson", ha detto. "È chiaro che l'idea non può essere quella di trovare un accordo definitivo", ma di permettere "eventualmente di togliere i blocchi sostanziali sui punti principali per permettere ai team di completare il lavoro", ha aggiunto. Il portavoce Daniel Ferrie ha sottolineato che "senza il raggiungimento di un accordo a partire da ora ed entro il primo gennaio significa che non ci sarà alcun accordo" e "questo porta con sé una serie di conseguenze". (Beb)