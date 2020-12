Egitto: 40 presunti terroristi uccisi in Sinai da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate egiziane hanno ucciso almeno 40 presunti terroristi nel Sinai settentrionale dal primo settembre a oggi, 8 dicembre, mentre almeno sette militari hanno perso la vita durante gli scontri con i gruppi armati jihadisti. Lo ha dichiarato il portavoce militare egiziano, generale Tamer el Rifae, in un comunicato stampa. Nel testo si legge che le forze egiziane hanno disinnescato 159 ordigni esplosivi improvvisati piazzati dai terroristi sulle principali strade utilizzate dai militari. Lo stesso portavoce riferisce della distruzione di sei veicoli a quattro ruote motrici e 32 motociclette usate dai militanti. Nel febbraio 2018, l'Egitto ha lanciato un'operazione di sicurezza contro i gruppi armati attivi nel Sinai e nel Deserto occidentale, lungo il confine con la Libia. Contestualmente, il Paese delle piramidi ha costituito una zona cuscinetto lungo il confine con la Striscia di Gaza per frenare il flusso di militanti e armi attraverso una vasta rete di tunnel sotterranei. I militari rilasciano periodicamente dati sulle operazioni e si ritiene che siano stati uccisi centinaia di persone dall’inizio delle operazioni. Tra i militanti uccisi di recente figura anche Abdel-Qader Sweilam, 46 anni, leader dello Stato islamico nella città di confine di Rafah, ucciso assieme a due suoi associati in un'incursione nel suo nascondiglio a est della città mediterranea di Al Arish. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, Sweilam era una delle menti dell’attacco contro la moschea nel villaggio di Al-Rawdah nel novembre 2017, uno degli attentati più mortali della storia moderna in Egitto con oltre 300 morti. (Cae)