Ue: Eurostat, in terzo trimestre 2020 Pil in crescita del 12,5 per cento, in Italia del 15,9 per cento

- Nel terzo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo (Pil) è aumentato del 12,5 per cento nell'area euro e dell'11,5 per cento nell'Unione europea rispetto al trimestre precedente. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel secondo trimestre del 2020, il Pil era diminuito dell'11,7 per cento nell'area euro e dell'11,3 per cento nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è diminuito del 4,3 per cento nell'area euro e del 4,2 per cento nell'Ue nel terzo trimestre del 2020. Durante il terzo trimestre del 2020, il Pil negli Stati Uniti è aumentato del 7,4 per cento rispetto al trimestre precedente (dopo il -9 per cento del secondo trimestre del 2020). Francia (+18,7 per cento), Spagna (+16,7 per cento) e Italia (+15,9 per cento) hanno registrato i maggiori incrementi del Pil rispetto al trimestre precedente. Questi Paesi hanno anche registrato le maggiori diminuzioni nel secondo trimestre. La Grecia (+2,3 per cento), l'Estonia e la Finlandia (entrambe +3,3 per cento) e la Lituania (+3,8 per cento) hanno registrato gli aumenti più bassi del Pil. Fatta eccezione per la Grecia, che ha registrato un calo del 14,1 per cento, questi Paesi hanno avuto cali meno pronunciati nel secondo trimestre. (segue) (Beb)