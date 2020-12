Polonia-Repubblica Ceca: presidente Duda incontra domani omologo Zeman a Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, andrà domani a Praga per incontrare l'omologo ceco, Milos Zeman. Lo rivela all'agenzia di stampa "Pap" Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto del presidente polacco. "I temi principali del colloquio saranno le questioni politiche ed economiche più importanti dell'agenda bilaterale, ma anche il dialogo regionale, inclusa la collaborazione in seno al gruppo di Visegrad, in relazione all'attuale presidenza polacca del formato medesimo", ha detto Szczerski. Si parlerà anche "di sviluppo di progetti infrastrutturali ed energetici strategici nel quadro dell'Iniziativa dei Tre Mari". La visita di Duda a Praga sarà anche un'occasione per discutere la posizione dei due Paesi centro-europei in merito all'agenda europea, in particolare ai negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale dell'Ue e sul fondo per la ripresa "Next Generation Eu". Inevitabilmente i capi di Stato si scambieranno anche pareri sulla situazione epidemiologica ed economica in relazione alla pandemia di coronavirus. (Vap)