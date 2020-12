Romania: leader socialdemocratico Ciolacu proporrà Alexandru Rafila per la carica di primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della riunione del Partito socialdemocratico (Psd) della Romania, in programma mercoledì o giovedì prossimi, il presidente del partito, Marcel Ciolacu, discuterà con i suoi colleghi affinché Alexandru Rafila venga proposto per la carica di primo ministro. Lo ha annunciato lo stesso Ciolacu all'emittente televisiva "Digi 24". "Mercoledì o giovedì avremo una riunione del partito, proporrò ai miei colleghi di andare al palazzo Cotroceni (sede della presidenza di Bucarest) con il medico Alexandru Rafila, rappresentante della Romania presso l'Oms, come proposta per la carica di primo ministro", ha detto Ciolacu, che ha criticato la decisione di Ludovic Orban di dimettersi dalla carica di primo ministro, definendolo un gesto di irresponsabilità in un momento in cui la Romania è in piena crisi sanitaria. "D'ora in poi il governo non può più emanare ordinanze di emergenza. Non abbiamo istituito un parlamento. L'intera procedura può richiedere fino a un mese. Cosa farà la Romania in questo mese con un leader politico che ricopre temporaneamente la carica di primo ministro e lascia il suo incarico? Se il governo non viene stabilito al primo tentativo, non avremo un governo con pieni diritti nel mezzo di una crisi sanitaria. Si tratta di un gesto irresponsabile", ha detto Ciolacu. "È normale che quando perdi le elezioni non devi rimanere in carica, ma fino all'arrivo del prossimo governo fai fino in fondo il tuo dovere di statista. Hanno perso le elezioni, entriamo nella logica costituzionale in base a cui il partito con più voti va per primo a proporre il premier. Quello che ha fatto Orban è imperdonabile", ha dichiarato il leader del Psd, criticando inoltre la dichiarazione del presidente Klaus Iohannis in merito al punteggio ottenuto nelle elezioni parlamentari dai partiti di centrodestra. (Rob)