Imprese: Leonardo entra nella “Climate A List” dell’organizzazione internazionale Cdp

- Leonardo entra a far parte della “Climate A List 2020” dell’organizzazione no profit internazionale Cdp (ex Carbon Disclosure Project), la lista che include le società leader a livello mondiale - sulle oltre 5.800 analizzate - nel contrasto al cambiamento climatico, stilata sulla base di informazioni su impatti, rischi e opportunità legati all’ambiente, richieste da oltre 515 investitori, che rappresentano 106 trilioni di dollari di masse gestite. La promozione al gradino più alto della valutazione premia l’impegno di Leonardo per la riduzione delle emissioni, la mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico e per aver attuato una strategia attenta all’ambiente, in particolare attraverso la ricerca e l’implementazione di tecnologie innovative: dall’uso di materiali avanzati per una mobilità aerea più sostenibile, alle soluzioni per l’osservazione e il monitoraggio satellitare della Terra. "Entrare nella A List premia l’impegno concreto di Leonardo nel contrasto al cambiamento climatico gestendo i possibili rischi e cogliendo le opportunità offerte dalle tecnologie più avanzate”, ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. (segue) (Com)