Imprese: Leonardo entra nella “Climate A List” dell’organizzazione internazionale Cdp (2)

- “Dai nostri siti industriali alle soluzioni innovative per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, quello diLeonardo è un impegno per la crescita sostenibile, per le persone e per il Pianeta”. La sostenibilità trova ampio spazio nel piano strategico Be Tomorrow - Leonardo 2030, che intende promuovere un rinnovato approccio al tema, considerando il business, la governance, gli impatti sociali e i fattori ambientali in una prospettiva di lungo periodo e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. L’inserimento nella fascia più alta della valutazione di Cdp consolida ulteriormente la crescita di Leonardo sul piano della sostenibilità: in pochi mesi, infatti, l’Azienda ha ottenuto la riconferma del ruolo di Industry Leader del settore Aerospace & Defence nei Dow Jones Sustainability Indices, ed è stata, inoltre, riconosciuta come Global Compact Lead dell’ONU, un ruolo di primo piano nell’iniziativa di sostenibilità e cooperazione internazionale. (Com)