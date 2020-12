Milano: 21enne arrestato per tentato furto all'Upim di piazzale Corvetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino marocchino 21anni è stato arrestato per un tentato furto all'Upim di piazzale Corvetto a Milano. È successo alle 19 di ieri, quando il giovane, in Italia con regolare permesso di soggiorno, ha preso un giubbotto dagli scaffali ed è andato nei camerini dove ha tolto la placca anti taccheggio. Scoperto dall'addetto alla sicurezza è stato. Per fuggire il 21enne ha prima spintonato l'addetto e il direttore del negozio che era intervenuto in aiuto del dipendente e poi li ha minacciati facendo intendere di avere qualcosa nascosta nella tasca dei pantaloni. L'uomo è stato però fermato e arrestato dagli agenti della polizia di stato intervenuti che hanno accertato che nella tasca dei pantaloni non aveva nulla. (Com)