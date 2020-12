Mes: Mulè (FI), da maggioranza capriola di ipocrisia pur di salvare poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes, pur di salvare le poltrone, la maggioranza manda in scena l'ennesima capriola di ipocrisia e mette a rischio i risparmi degli italiani mentre sul Recovery si muove su un terreno opaco e anticostituzionale, per usare le parole di un ministro. Forza Italia rivendica il suo 'No' alla riforma del Mes bancario perché la nostra bandiera è l'interesse del Paese. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ai microfoni del Gr Rai. (Rin)