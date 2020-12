Maltempo: allegamenti e alberi caduti a Roma, su litorale stabilimento spazzato via dal vento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strade allagate e alberi caduti in strada a causa del maltempo che si è abbattuto questa notte a Roma. In particolare, sul litorale romano a Ostia, il forte vento ha letteralmente spazzato via le cabine dello stabilimento "La Vecchia Pineta", finite sul lungomare Lutazio Catulo dove, fortunatamente, non c'erano auto parcheggiate. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso al transito il lungomare, da Canale dei Pescatori a piazza dell'Aquilone, per consentire la rimozione delle lamiere e materiali presenti sulla strada e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione ed il transito delle persone. (segue) (Rer)