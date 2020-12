© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas annuncia in una nota che sulla strada statale 39 “del Passo di Aprica” il traffico è provvisoriamente bloccato a Villa di Tirano in provincia di Sondrio, per consentire la rimozione di un albero dalla carreggiata stradale a seguito del maltempo. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile. (Com)