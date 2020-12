Libia: le forze di Haftar sequestrano un cargo turco al largo di Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave turca battente bandiera giamaicana diretta al porto di Misurata, nella Libia occidentale, è stata intercettata e sequestrata dalla “Marina militare” dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che tiene in ostaggio i 18 pescatori di Mazara del Vallo dal 2 settembre scorso. A dirlo è stato il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, spiegando che il cargo Mabrouka “è entrato in una zona proibita” al largo delle coste di Derna, nella Libia orientale. Secondo le informazioni fornite Al Mismari, l’equipaggio è composto da 17 individui, di cui nove cittadini turchi, e a bordo sarebbe stata rinvenuta della droga destinata a Misurata. Il cargo non avrebbe risposto alla chiamata delle motovedette libiche: “Il capitano non ha seguito le procedure e la nave è entrata nell'area proibita senza permesso. Ci siamo avvicinati alla nave e abbiamo proceduto all'abbordaggio", ha detto Mismari all’emittente televisiva libica “Al Hadath”, aggiungendo nella stiva non sono state trovate armi come sospettato ma "droga". Secondo le informazioni ottenute dall'agenzia di stampa turca “Anadolu”, l'equipaggio è in buone condizioni di salute. (Lit)