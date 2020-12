Romania: Iohannis, revisione della Costituzione è segno di grande responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione della Legge fondamentale è un segno di grande responsabilità e non può essere utilizzato come oggetto di una campagna elettorale o ridicolizzato, perché qualsiasi cambiamento ha implicazioni profonde a lungo termine. Lo ha detto il presidente romeno, Kaus Iohannis, in un messaggio inviato in occasione della Giornata della Costituzione della Romania. "Negli ultimi anni si è discussa la revisione della Costituzione. Rimango coerente con l'idea che un simile approccio sia un atto di grande responsabilità, che deve essere fatto in modo che gli interventi legislativi corrispondano veramente alla realtà sociale, economica e politica della Romania", ha detto il capo dello Stato. "La revisione della Legge fondamentale non può essere usata né come argomento di una campagna elettorale né essere ridicolizzata, perché ogni cambiamento ha implicazioni profonde a lungo termine. La Costituzione supera l'orizzonte di una generazione e, per questo, è necessaria un'analisi approfondita delle conseguenze sull'evoluzione dello Stato, che vada oltre gli interessi attuali degli attori politici", ha aggiunto il presidente romeno, secondo il quale una futura revisione della Costituzione "dovrebbe comprendere autenticamente non solo le aspirazioni delle generazioni presenti, ma anche quelle delle prossime". (segue) (Rob)