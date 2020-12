Romania: Iohannis, revisione della Costituzione è segno di grande responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iohannis ha quindi sottolineato che, in qualità di presidente, continuerà a garantire il rispetto della Costituzione, il buon funzionamento delle autorità statali e incoraggerà la trasposizione dei valori alla base della Legge fondamentale nelle pratiche politiche e sociali che rendono possibile il progresso democratico del Paese. "La giornata di oggi segna 29 anni da quando, approvando la nuova Costituzione con un referendum, la nazione romena ha affermato il suo attaccamento ai valori supremi della democrazia, in nome degli ideali della Rivoluzione del dicembre 1989. Questo voto - ha proseguito il capo dello Stato - ha sancito non solo la sostituzione di un regime politico autoritario con uno pluralista, ma ha anche manifestato l'aspirazione alla libertà, che ha guidato i rumeni nel periodo buio del regime comunista. La Costituzione della Romania è giovane, quindi il consolidamento del nostro percorso democratico dipende da una profonda comprensione del suo spirito e dall'autentica assunzione da parte di tutti gli attori politici e istituzionali dei valori che ne sono alla base", ha aggiunto Iohannis, sottolineando che "il rispetto per il pluralismo, frenare la tendenza a usare la legge per guadagni privati e comprendere il ruolo e le funzioni della Costituzione rumena sono questioni fondamentali, tanto più che, in molti punti di svolta, si è scoperto che non era la Costituzione la fonte di slittamenti politici o di tendenze ad allontanarsi dal percorso democratico della Romania, ma l'incapacità di alcuni decisori di applicarla in buona fede e di comprendere il ruolo e la responsabilità che un incarico pubblico implica", ha concluso Iohannis. (Rob)