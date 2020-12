Milano: l'umanità fragile colpita dal Covid nel Presepe della Casa della carità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vita c'è, la vita va sempre protetta". È questo il titolo scelto dalla Casa della carità per il suo Presepe che, come da consuetudine, è allestito all'ingresso della sede di via Brambilla, visibile a tutti a partire da oggi martedì 8 dicembre e fino al 6 gennaio. Inevitabile quest'anno il riferimento al Covid e a quelli che il virus ha ferito più duramente: oltre a chi è stato direttamente colpito dalla malattia, ci sono gli anziani, i sofferenti psichici, i più poveri, tutti coloro che sono considerati "scarti", quelli di cui, a causa della pandemia, ci si è dimenticati, ma le cui sofferenze non sono scomparse. Tutta questa umanità fragile è rappresentata da Gesù Bambino, collocato in una grande sfera trasparente al centro della scena, protetto dagli attacchi del virus da una persona dotata di tutti i dispositivi di sicurezza, a rappresentare coloro che in questi mesi si sono presi cura dei più fragili: i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea negli ospedali, ma anche per ricordare quanti, pur non essendo sul fronte dell'emergenza sanitaria, si sono spesi e si stanno spendendo con passione e professionalità per continuare a offrire aiuto e prossimità a chi è in difficoltà: gli educatori delle comunità, gli operatori sociali, chi lavora nelle strutture di accoglienza o nelle Rsa. Sul fondale c'è poi una cartina geografica del mondo, come richiamo all'Enciclica "Fratelli tutti", che chiede di prendersi cura di ogni vita. (segue) (Com)