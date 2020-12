Brexit: Johnson, potrebbe arrivare il momento di porre fine ai colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe arrivare il momento in cui il Regno Unito ponga fine ai colloqui commerciali sul post-Brexit. Lo ha dichiarato alla stampa il primo ministro britannico Boris Johnson. "Siamo sempre fiduciosi, ma sapete che potrebbe arrivare un momento in cui dobbiamo riconoscere che è il momento di disegnare ceppi ed è proprio così che è”, ha detto Johnson, usando un gergo proprio del cricket per indicare la fine della partita “Prospereremo potentemente in qualsiasi caso e, se dobbiamo optare per una soluzione australiana, anche questo va bene”, ha aggiunto Johnson, in riferimento al fatto che l'Australia non ha accordi di libero scambio con l'Ue, il che significa che la maggior parte del suo commercio avviene alle condizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Nel tentativo di raggiungere un accordo in extremis sul post-Brexit, Johnson dovrebbe incontrare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nei prossimi giorni, dopo che i negoziatori non sono riusciti a colmare le distanze emerse nei colloqui. (segue) (Rel)