Brexit: Johnson, potrebbe arrivare il momento di porre fine ai colloqui (2)

- In un comunicato congiunto diffuso ieri sera al termine di una telefonata, von der Leyen e Johnson hanno dichiarato che non sussistono le condizioni per un accordo tra Unione europea e Regno Unito a causa di divergenze residue sulle criticità. "Come concordato sabato, oggi abbiamo fatto il punto sui negoziati in corso. Abbiamo convenuto che le condizioni per la conclusione di un accordo non sussistono a causa delle restanti differenze significative su tre questioni critiche: parità di condizioni, governance e pesca", si legge nella dichiarazione congiunta. "Abbiamo chiesto ai nostri capi negoziatori e ai loro team di preparare una panoramica delle restanti divergenze da discutere in una riunione fisica a Bruxelles nei prossimi giorni", hanno aggiunto. Downing Street dichiara di "prendere atto" dello stato dei negoziati, e di riconoscere che le condizioni per il raggiungimento di un accordo "non ci sono". (Rel)