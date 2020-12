Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), Regione non si limiti a gestire emergenze, serve prevenire rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Emilia-Romagna da anni ormai manca completamente una seria politica di prevenzione del rischio idrogeologico. Anche per l'alluvione di Nonantola, tutta l'attenzione della Regione si sta concentrando sulla gestione dei danni senza cercare di capire quali siano stati gli errori che hanno prodotto questo ennesimo disastro e che ogni inverno portano il nostro territorio a finire inesorabilmente sott'acqua". È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna, riguardo all'esondazione del fiume Panaro che ha provocato danni molto gravi nella zona di Nonantola. "Se la provincia di Modena dal 2014 ha subìto ben due alluvioni evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato - aggiunge Silvia Piccinini - non solo nella programmazione degli interventi per cercare di limitare il rischio ma soprattutto nelle politiche che la Regione ha attuato su quel territorio. Se si continua a prevedere spese e investimenti faraonici per costruire strade e spandere cemento, come si sta facendo per esempio con il progetto dell'autostrada regionale Cispadana, alla fine il risultato non può essere diverso da quello che abbiamo visto tutti in questi giorni". (segue) (Ren)