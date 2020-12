Egitto-Libia: distrutti 21 fuoristrada carichi di armi e funzioni da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate egiziane hanno distrutto 21 auto fuoristrada cariche di munizioni e armi dal primo settembre a oggi, 8 dicembre, mentre cercavano di infiltrarsi in Libia attraverso il Sahara. Lo ha dichiarato il portavoce militare egiziano, generale Tamer el Rifae, in un comunicato stampa. Nello stesso periodo, le autorità dell’Egitto hanno trattenuto 1.448 persone che cercavano di migrare illegalmente in Libia. Nel nord del Sinai, un totale di 25 terroristi sono stati uccisi e sono stati scoperti 437 nascondigli e depositi di materiali esplosivi. Altri 15 terroristi, classificati come "molto pericolosi", sono stati uccisi nella stessa zona. Le forze egiziane hanno anche disinnescato 159 ordigni esplosivi improvvisati piazzati dai terroristi sulle principali strade del Sinai settentrionale. Sette militari (due ufficiali, quattro sottufficiali e un soldato) sono stati uccisi durante gli scontri con “elementi terroristici”, ha concluso El Rifae.(Cae)