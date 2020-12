Lavoro: Catalfo, oltre 46 mila lavoratori beneficeranno del Fondo nuove competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa un mese dal suo avvio, sono già 46 mila i lavoratori che beneficeranno del Fondo, per un totale di 4 milioni e 166 mila ore di lavoro che verranno convertite in formazione: e tutto questo senza costi per le aziende coinvolte e a parità di salario per i lavoratori. È lo Stato, infatti, che se ne fa carico. Quelli che abbiamo di fronte sono dati incoraggianti, che ci raccontano come le aziende - sull’intero territorio nazionale - abbiamo risposto velocemente e in maniera positiva a questa misura. Lo scrive su Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che conferma che l'obiettivo è proteggere il tessuto produttivo e, allo stesso tempo, metterlo in condizioni di ripartire rapidamente dopo l’emergenza. "Dobbiamo costruire il mercato del lavoro del futuro e per farlo dobbiamo puntare sulla risorsa più importante del nostro Paese: il capitale umano"aggiunge la ministra che spiega poi come funziona il Fondo nuove competenze. "Entro la fine dell’anno le aziende, di qualsiasi dimensione o settore, possono fare richiesta di adesione tramite il sito dell’Anpal, collegandosi a questo link: https://bit.ly/33U9nJh. La procedura è semplice: basta siglare un accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro e presentare dei progetti formativi per i propri dipendenti, fino a un massimo di 250 ore per lavoratore. Una volta approvata la richiesta, la quota parte dell’orario di lavoro destinata ai corsi di formazione sarà coperta dallo Stato", dichiara ancora Catalfo. (segue) (Rin)