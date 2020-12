Lavoro: Catalfo, oltre 46 mila lavoratori beneficeranno del Fondo nuove competenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ministra, con questo strumento permettiamo sia alle imprese sia ai lavoratori di ottenere un duplice, importante beneficio: le aziende, infatti, possono innovarsi e rendersi più competitive abbattendo, al contempo, il costo del lavoro; i lavoratori possono aumentare il proprio bagaglio di competenze adeguandolo alle nuove richieste del mercato (penso ad esempio al settore del digitale o a quello delle nuove tecnologie). "Allo stesso tempo, mantengono invariato il proprio stipendio, con un evidente vantaggio rispetto ai tradizionali ammortizzatori sociali. Il Fondo nuove competenze è solo il primo tassello di un piano più ampio di riforme incentrate sulla formazione e sulle politiche attive. Parlo del Piano nazionale per le nuove competenze, uno dei pilastri su cui poggia il pacchetto di progetti che il Ministero del Lavoro ha predisposto per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero il programma di investimenti che l’Italia presenterà alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU", afferma Catalfo, secondo cui esso comprende altre riforme importanti a cui sto lavorando, come quella degli ammortizzatori sociali, che intendo rendere più semplici, universali e “attivi”, e il piano di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. "Un investimento mai fatto prima sul fronte dell’inserimento al lavoro nel nostro Paese. L’Italia ha la forza per affrontare questa crisi. Il capitale umano e le nuove competenze sono il ponte su cui dobbiamo investire per superarla", conclude Catalfo. (Rin)