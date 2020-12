Regno Unito: ministro della Salute, milioni di persone saranno vaccinate entro la fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha detto di aspettarsi che “milioni” di persone nel Regno Unito riceveranno un vaccino contro il Covid-19 entro la fine dell’anno. “Abbiamo milioni di dosi che ci aspettiamo di somministrare prima della fine dell'anno”, ha detto Hancock parlando all’emittente “Bbc Tv”. Questa mattina il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato l’inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid nel Regno Unito e ha espresso gratitudine al Servizio sanitario nazionale (Nhs), ai volontari e a tutti coloro che seguono le norme di sicurezza. “Oggi iniziano le prime vaccinazioni nel Regno Unito contro il Covid-19. Grazie al nostro Nhs, a tutti gli scienziati che hanno lavorato così duramente per sviluppare questo vaccino, a tutti i volontari e a tutti coloro che hanno seguito le regole per proteggere altri. Lo sconfiggeremo insieme”, ha scritto Johnson su Twitter. Dichiarazioni che giungono dopo che questa mattina la 90enne nordirlandese Margaret Keenan è diventata la prima persona al mondo ad aver ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19 in quello che in Regno Unito è stato chiamto il “V-Day”, il giorno in cui è iniziato il processo di vaccinazione di massa. Keenan è originari di Enniskillen e si è vaccinata all’ospedale universitario di Coventry. Circa 70 centri ospedalieri in tutto il Regno Unito si stanno preparando per la somministrazione del vaccino alle persone ultraottantenni e al personale sanitario. Il programma predisposto dal governo britannico mira a proteggere inizialmente le categorie più vulnerabili. Il Regno Unito è il primo Paese al mondo a iniziare a utilizzare il vaccino Pfizer/BioNTech dopo che le autorità di regolamentazione ne hanno approvato l'utilizzo la scorsa settimana. La vaccinazione non sarà obbligatoria ma volontaria. (Rel)