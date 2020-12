Cina-Singapore: i vice premier firmano dieci accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vice premier di Cina e Singapore, rispettivamente Han Zheng e Heng Swee Keat, hanno firmato oggi dieci accordi di cooperazione in occasione del 30mo anniversario dell’istituzione delle relazioni bilaterali. Lo riporta “Channel News Asia” al termine della 16ma riunione del Consiglio congiunto per la cooperazione bilaterale (Jcbc), tenuta in formato virtuale. Tra gli accordi firmati figurano due protocolli d’intesa incentrati sul rafforzamento della collaborazione nel settore della salute pubblica: uno prevede la cooperazione tra il ministero della Sanità di Singapore e la Commissione sanitaria nazionale della Cina in aree come la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, la promozione della salute e dell’assistenza sanitaria; l’altro riguarda il rinnovo degli scambi del personale impegnato nella prevenzione delle malattie. (segue) (Cip)