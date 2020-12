Cina-Singapore: i vice premier firmano dieci accordi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione in materia di salute pubblica includerà anche lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di un vaccino contro il Covid-19, come dichiarato dal ministro della Sanità di Singapore Gan Kim Yong, secondo cui tale cooperazione sarà importante anche al di là dell’attuale pandemia. “Ci saranno nuove epidemie in futuro, quindi è importante continuare a cooperare e sviluppare le nostre capacità congiunte”, ha detto il ministro ai giornalisti. Un altro accordo prevede il rafforzamento della cooperazione tra compagnie biomediche di Singapore e il Parco industriale di Suzhou, nella Cina orientale, nel campo della commercializzazione di prodotti. Ancora, è stato firmato un protocollo d’intesa sulla sostenibilità ambientale che aggiorna la precedente versione del 2018. (segue) (Cip)